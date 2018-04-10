Создаем не просто одежду, а образ вашей компанииline
Профессиональный пошив корпоративной и форменной одежды любой сложности
Историяline
Швейная фабрика Aneles — открытое прогрессивное производство корпоративной и форменной одежды на заказ любой сложности и в заданный срок. В ценностях компании — вера в людей и стремление качественно менять окружающую действительность.
Сшиваем ваши мечты и наш опыт в изделиях высокого класса.
давайте вместе создадим образ
вашей компании
Поделитесь с нами вашими достижениями, расскажите о людях, с которыми работаете; деле, которое вас вдохновляет.
Создаём одеждуline
Для имиджа
Корпоративная одежда для формирования сильной команды, согласованности в целях и стремлениях.
Для единства
Комфортная и практичная военная униформа (зима | лето) — залог соборности армии и силы духа бойцов.
Для защиты
Медицинская и защитная спецодежда для безопасности тех, кто ежедневно спасает сотни жизней.
Для инфраструктур
Социальная, транспортная, инженерная и школьная форма. Одежда водителей, городского клининга и ремонтных работ.
Для HoReCa
Форма для персонала гостинично-ресторанного бизнеса (одежда официантов, хостесс, поваров).
Для специальных событий
Спортивная форма команд, одежда и аксессуары фан-сектора, костюмы для корпоративов, квестов, досуга.
Пошив одеждыline
Сшитых изделий за
5 месяцев работы
Лет суммарного опыта
нашей команды
Для воплощения ваших желаний работают профессионалы,
влюбленные в швейное дело.
Этапы производства включают: моделирование, конструирование, технологическую подготовку, раскрой и пошив.
Весь процесс от идеи до пошива регулируется новейшим оборудованием и специальным ПО.
Этапы производства включают: моделирование, конструирование, технологическую подготовку, раскрой и пошив.
Весь процесс от идеи до пошива регулируется новейшим оборудованием и специальным ПО.
Сшитых изделий за
5 месяцев работы
Лет суммарного опыта
нашей команды
Для воплощения ваших желаний работают профессионалы,
влюбленные в швейное дело.
Впечатления клиентовline
Елена Агапова
ТОВ “Будсервис”
10.04.2018
Благодарна компании "Аneles" за сервис, качество и профессиональный подход к клиенту. Заказывали корпоративные футболки с уникальными нашивками. Все получили в срок и согласно образцу. Будем рады сотрудничать в дальнейшем!
Сергей Корж
ТОВ “Будсервис”
07.10.2018
Работаем с компанией "Аneles" уже почти год. Ни разу не сталкивались с задержкой поставки или браком в пошиве - каждая партия превосходно отшита, всегда в срок и в оговоренном количестве. Приятно, что и цены в Aneles вполне доступные. К тому же мы заказываем крупные партии и для нас очень приятные скидки которые всегда предоставляются внимательными менеджерами. Желаем компании не терять своих преимуществ и продолжать развиваться.
Чуева Наталья
Мед-люкс
21.12.2017
Дякую працівників компанії за золоті руки, а також за приємну співпрацю! Особисто познайомилася з власниками - Оленою та Інною i впевнена, що з такою повагою до кожного замовника компанiя буде найліпшою у своєму осередку. Усі труднощі з підбором матеріалів та складним фасоном фахiвцi подолали блискуче, а терміновість замовлення анi трохи не відгукнулась на якостi одягу. Щиро дякую за таку чудову працю!