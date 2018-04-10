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швейная фабрика aneles

Профессиональный пошив корпоративной и форменной одежды любой сложности

История

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Швейная фабрика Aneles — открытое прогрессивное производство корпоративной и форменной одежды на заказ любой сложности и в заданный срок. В ценностях компании — вера в людей и стремление качественно менять окружающую действительность.

Сшиваем ваши мечты и наш опыт в изделиях высокого класса.

давайте вместе создадим образ
вашей компании

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Поделитесь с нами вашими достижениями, расскажите о людях, с которыми работаете; деле, которое вас вдохновляет.

Создаём одежду

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Для имиджа

Корпоративная одежда для формирования сильной команды, согласованности в целях и стремлениях.

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пошив одежды оптом в Украине

Для единства

Комфортная и практичная военная униформа (зима | лето) — залог соборности армии и силы духа бойцов.

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индивидуальный пошив одежды в Киеве

Для защиты

Медицинская и защитная спецодежда для безопасности тех, кто ежедневно спасает сотни жизней.

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мы уточним детали и стоимость изделий

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пошив под заказ

Для инфраструктур

Социальная, транспортная, инженерная и школьная форма. Одежда водителей, городского клининга и ремонтных работ.

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Анелес - фабрика пошива одежды

Для HoReCa

Форма для персонала гостинично-ресторанного бизнеса (одежда официантов, хостесс, поваров).

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пошив на заказ украина

Для специальных событий

Спортивная форма команд, одежда и аксессуары фан-сектора, костюмы для корпоративов, квестов, досуга.

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фабрика по пошиву Анелес

Пошив одежды

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Сшитых изделий за
5 месяцев работы

Лет суммарного опыта
нашей команды

Для воплощения ваших желаний работают профессионалы,
влюбленные в швейное дело.

Этапы производства включают: моделирование, конструирование, технологическую подготовку, раскрой и пошив.

Весь процесс от идеи до пошива регулируется новейшим оборудованием и специальным ПО.

Пошив одеждыline

Этапы производства включают: моделирование, конструирование, технологическую подготовку, раскрой и пошив.

Весь процесс от идеи до пошива регулируется новейшим оборудованием и специальным ПО.

Сшитых изделий за
5 месяцев работы

Лет суммарного опыта
нашей команды

Для воплощения ваших желаний работают профессионалы,
влюбленные в швейное дело.

Впечатления клиентов

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отзыв Елены Агаповой о заводе по пошиву Анелес
отзыв Елены Агаповой о заводе по пошиву Анелес

Елена Агапова

ТОВ “Будсервис”

10.04.2018

Благодарна компании "Аneles" за сервис, качество и профессиональный подход к клиенту. Заказывали корпоративные футболки с уникальными нашивками. Все получили в срок и согласно образцу. Будем рады сотрудничать в дальнейшем!

Сергей Корж отзыв о фабрике пошива Анелес
Сергей Корж отзыв о фабрике пошива Анелес

Сергей Корж

ТОВ “Будсервис”

07.10.2018

Работаем с компанией "Аneles" уже почти год. Ни разу не сталкивались с задержкой поставки или браком в пошиве - каждая партия превосходно отшита, всегда в срок и в оговоренном количестве. Приятно, что и цены в Aneles вполне доступные. К тому же мы заказываем крупные партии и для нас очень приятные скидки которые всегда предоставляются внимательными менеджерами. Желаем компании не терять своих преимуществ и продолжать развиваться.

Чуева Наталья о швейной фабрике Aneles в Киеве
Чуева Наталья о швейной фабрике Aneles в Киеве

Чуева Наталья

Мед-люкс

21.12.2017

Дякую працівників компанії за золоті руки, а також за приємну співпрацю! Особисто познайомилася з власниками - Оленою та Інною i впевнена, що з такою повагою до кожного замовника компанiя буде найліпшою у своєму осередку. Усі труднощі з підбором матеріалів та складним фасоном фахiвцi подолали блискуче, а терміновість замовлення анi трохи не відгукнулась на якостi одягу. Щиро дякую за таку чудову працю!

F.A.Q.

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Готовы ответить на вопрос прямо сейчас:

1. Какие возможны виды сотрудничества?
Мы работаем как и на давальческом, так и на собственном сырье. Возможны любые схемы пошива.
2. Возможна ли доставка продукции, экспорт за границу? Какими компаниями доставляете?
По договоренности мы можем доставить заказ любой удобной вам компанией. Экспорт за границу возможен.
3. C какими поставщиками ткани вы работаете? Можете предоставить сертификаты на сырье?
Мы работаем со всеми известными, крупными и зарекомендовавшими себя поставщиками сырья в Европе и Украине. Можем предоставить все сертификаты на сырье.
4. Какие дополнительные возможности вы предоставляете помимо пошива?
Возможность принимать участие в создании дизайна и контролировать разработку заказа, так же мы можем сами разработать Вам индивидуальный эксклюзивный дизайн, или же пошить по Вашим шаблонам/примерам. Нанести ваш логотип и создать его с нуля. Так же при необходимости мы комплектуем заказ обувью/головными уборами.Есть возможность пошить одежду из различных видов трикотажа. В зависимости от объема заказа и сезона возможны различные варианты скидок.
5. Есть возможность посетить производство?
Мы открыты для своих клиентов, Вы всегда можете нанести визит на производство.
6. Какие объемы заказа вы принимаете?
Мы шьем заказы от 50 единиц до нескольких тысяч. Все зависит от сложности выполнения.

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Оставьте ваши контакты —
мы уточним детали и стоимость изделий

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