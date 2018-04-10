История line

Швейная фабрика Aneles — открытое прогрессивное производство корпоративной и форменной одежды на заказ любой сложности и в заданный срок. В ценностях компании — вера в людей и стремление качественно менять окружающую действительность.

Сшиваем ваши мечты и наш опыт в изделиях высокого класса.